Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Donnerstagnachmittag tiefer

Rivian Automotive im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 12,40 USD nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die Rivian Automotive-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 12,40 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 12,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 12,60 USD. Zuletzt wechselten 1.025.461 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,86 USD. Dieser Kurs wurde am 13.07.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,12 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.04.2024 bei 8,26 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Rivian Automotive gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 34,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 874,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.02.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Rivian Automotive rechnen Experten am 19.02.2026.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -4,153 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

