Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Vormittag tiefer

Um 23.06.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Rivian Automotive-Aktie in der NDB-Sitzung um 1,8 Prozent auf 28,56 USD ab.

Rivian Automotive ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 19.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 18.08.2023 werfen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,557 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

