Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Das Papier von Rivian Automotive konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im NDB-Handel um 0,5 Prozent auf 32,37 USD. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.261 Stück gehandelt.

Rivian Automotive gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Rivian Automotive am 15.12.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 14.12.2023.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --7,133 USD je Rivian Automotive-Aktie.

