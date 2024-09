Rivian Automotive Aktie News: Investoren fliehen am Mittwochnachmittag aus Rivian Automotive

So entwickelt sich Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,1 Prozent bei 11,24 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,1 Prozent auf 11,24 USD. Das Tagestief markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 11,18 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,42 USD. Bisher wurden heute 1.864.181 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,87 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 121,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.04.2024 (8,26 USD). Mit Abgaben von 26,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2024 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,46 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -4,132 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Elon Musk wundert sich über VWs Rivian-Deal: "Wo kriegen die das Geld her"?

Hot Stocks heute: Bayer: endlich Good News! - Märkte in Bullenlaune - Rivian ein HOT STOCK

Rivian-Aktie tiefrot: Tesla-Konkurrent verfehlt die Erwartungen