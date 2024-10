Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 10,46 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 10,46 USD zu. In der Spitze gewann die Rivian Automotive-Aktie bis auf 10,59 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,42 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 639.770 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 24,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 135,28 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 8,26 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,03 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Rivian Automotive gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,16 Mrd. USD im Vergleich zu 1,12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -4,142 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

