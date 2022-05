Rivian Automotive Aktie News: Bullen treiben Rivian Automotive am Nachmittag an

Um 26.05.2022 16:22:00 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NDB-Sitzung ging es für das Papier um 7,7 Prozent auf 29,34 USD nach oben. In der Spitze gewann die Rivian Automotive-Aktie bis auf 29,50 USD. Bei 27,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.855.293 Stück gehandelt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 11.05.2022.

Voraussichtlich am 19.08.2022 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Am 18.08.2023 wird Rivian Automotive schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

2023 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -5,588 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

