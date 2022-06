Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NDB-Sitzung um 27.06.2022 16:22:00 Uhr 3,7 Prozent im Minus bei 28,41 USD. In der Spitze fiel die Rivian Automotive-Aktie bis auf 28,31 USD. Bei 29,57 USD startete der Titel in den NDB-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NDB-Handel 4.000.265 Rivian Automotive-Aktien.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 11.05.2022.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Rivian Automotive am 19.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 18.08.2023 dürfte Rivian Automotive die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,612 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: David Becker/Getty Images