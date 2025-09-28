DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.117 +0,4%Nas22.342 -0,2%Bitcoin93.488 +0,1%Euro1,1694 +0,3%Öl70,58 +1,4%Gold3.779 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T SAP 716460 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet
DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

Robert Skuppin soll neuer RBB-Programmdirektor werden

26.09.25 16:57 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Leiter des Programmbereichs Kultur beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), Robert Skuppin, soll neuer Programmdirektor der ARD-Anstalt werden. Das bestätigte der Sender auf Anfrage. Vorgesehen ist, dass Skuppin am Mittwoch (1. Oktober) vom Rundfunkrat zum Nachfolger von Katrin Günther gewählt wird.

Wer­bung

In einer internen Mail, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt, teilte RBB-Intendantin Ulrike Demmer mit, dass sie Skuppin zur Wahl vorschlagen wolle. "Seine Verbundenheit mit Sender und Region beweist er seit mehr als 30 Jahren", schrieb Demmer. Skuppin habe ein sicheres Gespür für Themen, sei kreativ und umsetzungsstark.

Günther war im März zusammen mit RBB-Chefredakteur David Biesinger wegen der fehlerhaften Berichterstattung über den Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar (Grüne) zurückgetreten. Bis zum 30. September ist sie geschäftsführend im Amt. Der RBB hatte Teile seiner gegen Jahresende 2024 veröffentlichten Berichte über Belästigungsvorwürfe gegen Gelbhaar zurückgezogen./uk/DP/nas