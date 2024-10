Robinhood Aktie News: Robinhood präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Robinhood-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 23,02 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,1 Prozent auf 23,02 USD zu. Bei 23,02 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,42 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 401.667 Stück.

Am 18.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,88 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 8,06 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,92 USD am 17.11.2023. Abschläge von 65,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,250 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 07.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 USD, nach 0,03 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 688,00 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 491,00 Mio. USD umgesetzt.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,732 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Analyst sieht großes Potenzial für Robinhood-Aktie: Investierbare Vermögenswerte in Billionenhöhe

Krypto-Fragen an Mark Cuban - Kamala Harris offener für Kryptowährungen als Biden?

Robinhood-Aktie steigt: Robinhood mit Gewinnsprung