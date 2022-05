Robinhood Aktie News: Robinhood am Donnerstagmittag kaum bewegt

Aktien in diesem Artikel Robinhood 10,20 EUR

Mit einem Wert von 10,20 EUR bewegte sich die Robinhood-Aktie um 05.05.2022 12:22:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Robinhood-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,20 EUR an. Die Robinhood-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,20 EUR nach. Bei 10,20 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel.

Robinhood ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Robinhood am 17.08.2022 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,712 USD je Robinhood-Aktie.

