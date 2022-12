Robinhood Aktie News: Robinhood am Mittwochmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Robinhood 8,84 EUR

Das Papier von Robinhood befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,9 Prozent auf 8,84 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Robinhood-Aktie bis auf 8,84 EUR. Bei 8,84 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag.

Robinhood gewährte am 02.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,08 Prozent auf 361,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 364,92 USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Robinhood am 26.01.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,158 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

