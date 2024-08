Robinhood Aktie News: Robinhood am Freitagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 19,76 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 19,76 USD zu. Kurzfristig markierte die Robinhood-Aktie bei 19,79 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 19,51 USD. Bisher wurden via NASDAQ 375.861 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,88 USD. Dieser Kurs wurde am 18.07.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 20,56 Prozent niedriger. Bei 7,92 USD fiel das Papier am 17.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 59,94 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,250 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Robinhood 0,000 USD aus.

Robinhood gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 688,00 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 491,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,711 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

