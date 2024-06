Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag billiger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 21,79 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,8 Prozent auf 21,79 USD. Das Tagestief markierte die Robinhood-Aktie bei 21,79 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 22,34 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 469.804 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 13.06.2024 markierte das Papier bei 24,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 10,24 Prozent niedriger. Am 17.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,92 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,250 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 08.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood -0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 624,00 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 447,00 Mio. USD umgesetzt.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,514 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

