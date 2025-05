Robinhood Aktie News: Robinhood stabilisiert sich am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Robinhood. Bei der Robinhood-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 61,74 USD.

Die Robinhood-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 61,74 USD. Kurzfristig markierte die Robinhood-Aktie bei 61,77 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Robinhood-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,79 USD nach. Bei 59,92 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.432.011 Robinhood-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,07 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,01 Prozent hinzugewinnen. Bei 13,98 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 341,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Robinhood 0,000 USD aus.

Am 30.04.2025 lud Robinhood zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 933,00 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 624,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Robinhood am 30.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

