Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag ohne große Veränderung

Kursverlauf

Die Aktie von Robinhood zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Im NASDAQ-Handel kam die Robinhood-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 20,19 USD.

Die Robinhood-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 20,19 USD. Den Tageshöchststand markierte die Robinhood-Aktie bei 20,36 USD. Bei 20,07 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 20,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 212.212 Robinhood-Aktien.

Am 18.07.2024 markierte das Papier bei 24,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 17.11.2023 auf bis zu 7,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,250 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2024 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Robinhood in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 688,00 Mio. USD im Vergleich zu 491,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 22.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,711 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Krypto-Fragen an Mark Cuban - Kamala Harris offener für Kryptowährungen als Biden?

Robinhood-Aktie steigt: Robinhood mit Gewinnsprung

Ausblick: Robinhood stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor