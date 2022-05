Robinhood Aktie News: Robinhood präsentiert sich am Mittag stärker

Aktien in diesem Artikel Robinhood 9,64 EUR

Die Robinhood-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 30.05.2022 12:22:00 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 9,64 EUR. Die Robinhood-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,64 EUR. Bei 9,64 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel.

Robinhood ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 17.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Robinhood 2023 einen Verlust in Höhe von -0,689 USD ausweisen wird.

