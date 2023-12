Inditex-Aktie zieht etwas an: Zara-Mutter Inditex verdient deutlich mehr

Robuste Nachfrage

Der Bekleidungskonzern Inditex hat in den ersten neun Monaten 2023 dank einer robusten Nachfrage deutlich mehr verdient.

Und auch der Start in das wichtige Weihnachtsgeschäft ist gut angelaufen. Die aktuellen Herbst-Winter-Kollektionen würden sehr gut angenommen, teilte der Konzern, zu dem Marken wie Zara , Bershka, Massimo Dutti, Oysho oder Pull & Bear gehören, am Mittwoch im spanischen Arteixo mit. Der Umsatz stieg in den ersten Wochen des vierten Quartals (1. November bis 11. Dezember) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 14 Prozent.

In den ersten neun Monaten (per Ende Oktober) kletterten die Erlöse um gut elf Prozent auf 25,6 Milliarden Euro. Währungsbereinigt stand hier ein Plus von knapp 15 Prozent. Dabei hätten sich sowohl das stationäre als auch das Online-Geschäft "sehr zufriedenstellend" entwickelt, hieß es von Inditex.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um knapp ein Viertel auf 5,2 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 4,1 Milliarden Euro, knapp ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum, in dem Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Russland-Geschäft das Ergebnis belastet hatten.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2023/24 stellt Inditex eine um rund 0,75 Prozentpunkte höhere Bruttomarge in Aussicht.

In Madrid steigt die Inditex-Aktie zeitweise 0,37 Prozent auf 38,30 Euro.

