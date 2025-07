Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 260,50 CHF zeigte sich die Roche-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 260,50 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 260,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 258,40 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,30 CHF. Zuletzt wechselten 108.764 Roche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 20,46 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 231,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 10,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,92 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 274,86 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Roche rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,98 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

