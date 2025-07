Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 259,20 CHF.

Um 09:06 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 259,20 CHF ab. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 259,10 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 260,30 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 27.041 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 11,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,92 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 274,86 CHF aus.

Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 19,98 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 5 Jahren gekostet

Roche-Aktie stärker: Positive Phase-III-Studienergebnisse zu Lunsumio