Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Freitagnachmittag zu

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 261,90 CHF.

Das Papier von Roche legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 261,90 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 263,90 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 256,10 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 314.790 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 19,82 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 12,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,92 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 270,86 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 20,03 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

