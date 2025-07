Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagvormittag mit Abschlägen

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,4 Prozent auf 256,50 CHF ab.

Die Roche-Aktie musste um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 256,50 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 256,10 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 256,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 22.331 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,34 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 10,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,92 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 274,86 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Roche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 20,03 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

