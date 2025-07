Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 256,30 CHF abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 256,30 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 255,80 CHF. Bei 256,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 110.720 Stück.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 22,43 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Mit einem Kursverlust von 9,52 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,92 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 270,86 CHF.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,03 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

