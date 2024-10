Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 264,80 CHF.

Bei der Roche-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 264,80 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 266,60 CHF. Bei 264,40 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 264,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 136.930 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 288,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,84 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,83 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,60 CHF je Wertpapier. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 271,11 CHF.

Voraussichtlich am 30.01.2025 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Roche dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,56 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

