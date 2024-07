Blick auf Aktienkurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Verlusten

03.07.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 246,80 CHF.

Wer­bung

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 246,80 CHF. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 245,90 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 248,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 332.066 Roche-Aktien gekauft oder verkauft. Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 277,25 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 10,98 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 13,74 Prozent Luft nach unten. Roche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,60 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,79 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 260,30 CHF. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,80 CHF je Roche-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben Handel in Zürich: nachmittags Gewinne im SMI Sanofi-Aktie steigt nach angeblicher Ankündigung von Milliardeninvestition in Frankfurt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images