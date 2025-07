So entwickelt sich Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit stabiler Tendenz

14.07.25 09:22 Uhr

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Roche. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 256,80 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel bei 256,80 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 257,00 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 255,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 256,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 28.793 Stück. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,20 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 10,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,94 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 279,04 CHF je Roche-Aktie an. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet. Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,77 CHF je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roche von vor einem Jahr abgeworfen Aktien von Novartis, Roche & Co.: Möglicher Handelsdeal zwischen USA und Schweiz beflügelt Pharma-Werte USA und Schweiz offenbar vor Handelsdeal - Pharma-Zölle könnten abgewendet werden

