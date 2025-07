Kursentwicklung

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

29.07.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 260,20 CHF.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:47 Uhr um 0,2 Prozent auf 260,20 CHF nach. Bei 259,90 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 260,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 97.440 Roche-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 17,08 Prozent niedriger. Bei 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 275,14 CHF. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027. Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,79 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-Aktie sinkt: Rückschlag für Roche - Gentherapie Elevidys ohne EU-Zulassung SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor 5 Jahren verloren Roche-Aktie zieht an: Roche bleibt im ersten Halbjahr auf Wachstumskurs

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com