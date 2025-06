Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von Roche zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 264,20 CHF.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 264,20 CHF zu. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 265,00 CHF. Bei 265,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 27.156 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,77 Prozent. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 13,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,91 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 279,75 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 20,10 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

