Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Nachmittag ins Minus

05.06.25 16:09 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 266,60 CHF.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 266,60 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 266,20 CHF ein. Bei 266,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 207.958 Roche-Aktien gehandelt. Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 17,70 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 231,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,91 CHF belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 279,75 CHF an. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 23.07.2026 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 20,10 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-Aktie stabil: Brustkrebs-Mittel Itovebi steigert Überlebenschancen So schätzen die Analysten die Zukunft der Roche-Aktie ein SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 5 Jahren gekostet

