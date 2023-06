Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Roche 292,20 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel bei 292,80 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 293,55 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 291,65 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 293,00 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 310.234 Aktien.

Am 02.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 335,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 14,70 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 256,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 318,67 CHF.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.244,00 CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.783,00 CHF in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Roche dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,15 CHF je Roche-Aktie belaufen.

