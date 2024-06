Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag nahezu unbewegt

Blick auf Roche-Kurs

Die Aktie von Roche zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Bei der Roche-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 235,90 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Roche-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 235,90 CHF. Bei 236,40 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 235,70 CHF. Bei 236,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 37.185 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 08.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,15 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,84 Prozent hinzugewinnen. Bei 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,79 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,60 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 259,90 CHF für die Roche-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,97 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Freundlicher Handel: SMI zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Handelsstart steigen

Optimismus in Zürich: SLI-Börsianer greifen zum Handelsstart zu