Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Bei der Roche-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 257,40 CHF.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Roche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 257,40 CHF. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 258,60 CHF aus. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 257,40 CHF nach. Bei 258,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 22.746 Roche-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 288,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2024). Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 10,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 17,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,81 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 274,29 CHF für die Roche-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Roche.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,56 CHF je Aktie belaufen.

