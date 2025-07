Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Vormittag nordwärts

Roche im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 256,00 CHF.

Das Papier von Roche legte um 09:07 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 256,00 CHF. Bei 257,10 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 254,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 26.368 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 22,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 9,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,94 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 274,38 CHF.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,79 CHF fest.

