Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 253,20 CHF.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 253,20 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 251,10 CHF nach. Mit einem Wert von 253,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 130.309 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Mit Abgaben von 8,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,94 CHF belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 274,38 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 19,74 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

