Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,3 Prozent auf 264,20 CHF ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 264,20 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 262,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 263,70 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 97.582 Aktien.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 15,81 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,23 Prozent.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,94 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 274,38 CHF aus.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 19,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.

