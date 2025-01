Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Vormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 265,50 CHF nach oben.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 265,50 CHF. Bei 265,80 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 264,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 38.732 Stück.

Am 02.09.2024 markierte das Papier bei 288,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,55 Prozent hinzugewinnen. Am 03.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,81 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,81 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 274,29 CHF.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 30.01.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 29.01.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,56 CHF je Aktie aus.

