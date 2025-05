Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 262,40 CHF.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 262,40 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 260,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 264,00 CHF. Bisher wurden heute 270.398 Roche-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 19,59 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.05.2024 (221,20 CHF). Abschläge von 15,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,95 CHF. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 279,75 CHF je Roche-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,11 CHF je Aktie aus.

