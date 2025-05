Notierung im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

07.05.25 09:23 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 266,00 CHF.

Wer­bung

Die Roche-Aktie notierte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 266,00 CHF. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 265,10 CHF. Bei 266,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 93.250 Stück. Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 15,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.05.2024 Kursverluste bis auf 218,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,95 CHF belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 279,75 CHF. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Roche die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,11 CHF in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Roche von vor 5 Jahren angefallen April 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei Roche-Aktie SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images