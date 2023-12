Blick auf Roche-Kurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag auf grünem Terrain

08.12.23 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 251,20 CHF zu.

Um 11:47 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 251,20 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 252,15 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 249,45 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 148.806 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 13.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 308,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 22,81 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 230,90 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 8,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 290,89 CHF. Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.445,00 CHF gelegen. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,59 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI legt mittags den Rückwärtsgang ein SLI-Handel aktuell: SLI legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

