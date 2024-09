Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit Verlusten

Roche im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 265,50 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 265,50 CHF. Bei 264,70 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 265,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 29.699 Roche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 288,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 7,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,83 CHF belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 268,67 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 30.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 29.01.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,05 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

