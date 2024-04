Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 226,00 CHF.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Roche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 226,00 CHF. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 226,10 CHF aus. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 224,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 224,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.659 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 293,55 CHF markierte der Titel am 06.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 217,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 3,98 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,77 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 263,50 CHF an.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.244,00 CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.742,00 CHF in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Roche.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 17,89 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Handel in Zürich: SMI liegt letztendlich im Minus

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus

Gute Stimmung in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag