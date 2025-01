Roche Aktie News: SPI Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Roche

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 264,80 CHF ab.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 264,80 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 264,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 265,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 130.388 Stück.

Am 02.09.2024 markierte das Papier bei 288,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,82 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 274,29 CHF an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 29.01.2026.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,58 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Schwache Performance in Zürich: SLI schlussendlich in der Verlustzone

SIX-Handel SMI schlussendlich leichter

Zurückhaltung in Zürich: SPI schließt im Minus