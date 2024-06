Roche Aktie News: SPI Aktie Roche reagiert am Donnerstagmittag positiv

Roche im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Roche. Die Roche-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 244,40 CHF.

Um 11:48 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 244,40 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 245,40 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 243,50 CHF. Zuletzt wechselten 197.423 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 markierte das Papier bei 281,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,79 CHF. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 259,90 CHF je Roche-Aktie an.

Die Roche-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 17,85 CHF je Roche-Aktie.

