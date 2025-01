Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagmittag mit Aufschlag

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 267,90 CHF nach oben.

Um 11:49 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 267,90 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 268,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 267,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 133.364 Roche-Aktien.

Bei 288,20 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 7,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2023 mit 9,60 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,82 CHF je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 274,86 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,59 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

