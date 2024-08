Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 281,50 CHF.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 281,50 CHF zu. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 282,90 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 282,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 213.498 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2024 markierte das Papier bei 287,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 24,37 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,80 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,60 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 263,67 CHF an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 30.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Roche.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 18,37 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

