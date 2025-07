Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagnachmittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 256,80 CHF.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 256,80 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 254,50 CHF. Mit einem Wert von 254,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 185.845 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 18,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 231,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,94 CHF belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 274,38 CHF.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 24.07.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,76 CHF je Aktie.

