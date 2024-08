Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 282,10 CHF.

Das Papier von Roche konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 282,10 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 283,00 CHF zu. Bei 281,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 58.702 Roche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (287,40 CHF) erklomm das Papier am 29.07.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 1,88 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 263,67 CHF.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2024 18,37 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

