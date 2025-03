Roche im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag gefragt

17.03.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 309,80 CHF.

Wer­bung

Das Papier von Roche konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 309,80 CHF. Bei 310,00 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 305,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 173.061 Stück. Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Mit einem Zuwachs von 1,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.05.2024 Kursverluste bis auf 212,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,28 Prozent. Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,94 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 285,88 CHF. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Roche. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,79 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Gewinne in Zürich: SLI steigt letztendlich Aufschläge in Zürich: Zum Handelsende Gewinne im SMI Freitagshandel in Zürich: SPI klettert schlussendlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com