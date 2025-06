Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 262,30 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 262,30 CHF. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 259,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 259,00 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 298.936 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 19,63 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,91 CHF. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 279,75 CHF.

Die Roche-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Roche die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,05 CHF je Aktie belaufen.

