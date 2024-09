Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagnachmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 266,80 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 266,80 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 267,50 CHF. Mit einem Wert von 265,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 240.362 Roche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 288,20 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 8,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2024 (212,90 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 20,20 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,82 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,60 CHF je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 271,11 CHF je Roche-Aktie an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,57 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

