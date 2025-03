Kursverlauf

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

20.03.25 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 306,40 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 306,40 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 307,70 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 306,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 206.328 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,42 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,94 CHF. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 285,88 CHF. Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Roche rechnen Experten am 23.07.2026. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,79 CHF je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SIX-Handel SLI beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone Schwacher Handel: SMI schwächelt zum Ende des Mittwochshandels Zurückhaltung in Zürich: SPI beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone

